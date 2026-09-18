Der durchschnittliche Dieselpreis liegt derzeit bei 2.41 Franken pro Liter. Bild: Shutterstock

Diesel ist in der Schweiz so teuer wie noch nie – das Wichtigste in 4 Punkten

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Der Dieselpreis hat in der Schweiz einen neuen Rekord erreicht. Ein Liter kostet im Schnitt 2,41 Franken, wie der TCS am Freitag in einem Communiqué bekannt gab.

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Was ist passiert?

Der Dieselpreis hat in der Schweiz ein neues Allzeithoch erreicht. Dies meldet der TCS. Der durchschnittliche Dieselpreis liegt derzeit bei 2.41 Franken pro Liter. Damit wurde der bisherige Rekord von 2.40 Franken aus dem Jahr 2022 geknackt.

Auch der Preis für Bleifrei 95 steigt weiter an. Laut TCS kostet ein Liter im Durchschnitt mittlerweile 2.10 Franken.

Was sind die Gründe für das Allzeithoch?

Die Lage in Nahost . Zum einen die Situation rund um die Strasse von Hormus. Aber auch die Entwicklungen im Jemen in den letzten Tagen liessen den Preis nochmals in die Höhe treiben. So musste Saudi-Arabien eine wichtige Pipeline abschalten und die Huthis haben die wichtige Meerenge Bab al-Mandab unter Kontrolle gebracht.

. Zum einen die Situation rund um die Strasse von Hormus. Aber auch die Entwicklungen im Jemen in den letzten Tagen liessen den Preis nochmals in die Höhe treiben. So musste Saudi-Arabien eine wichtige Pipeline abschalten und die Huthis haben die wichtige Meerenge Bab al-Mandab unter Kontrolle gebracht. Die Raffineriekapazitäten weltweit sind knapp. Denn durch den Iran-Krieg wurden Raffinerien am Persischen Golf zerstört. Darüber hinaus greift die Ukraine russische Raffinerien an, was Exporte von Diesel und Benzin aus Russland stark gedrosselt oder ganz zum Erliegen gebracht hat. Die Lage wird verschärft dadurch, dass in Europa die Raffineriekapazitäten in den vergangenen 15 Jahren abgebaut wurden.

weltweit sind knapp. Denn durch den Iran-Krieg wurden Raffinerien am Persischen Golf zerstört. Darüber hinaus greift die Ukraine russische Raffinerien an, was Exporte von Diesel und Benzin aus Russland stark gedrosselt oder ganz zum Erliegen gebracht hat. Die Lage wird verschärft dadurch, dass in Europa die Raffineriekapazitäten in den vergangenen 15 Jahren abgebaut wurden. Logistische Schwierigkeiten in der Schweiz. Die Raffinerie in Cressier, die normalerweise rund 30 Prozent des Schweizer Bedarfs an Erdölprodukten deckt, musste während einiger Tage ausserplanmässig den Betrieb einstellen. Mittlerweile ist sie nach Angaben der Betreibergesellschaft Varopreem wieder in Betrieb.

in der Schweiz. Die Raffinerie in Cressier, die normalerweise rund 30 Prozent des Schweizer Bedarfs an Erdölprodukten deckt, musste während einiger Tage ausserplanmässig den Betrieb einstellen. Mittlerweile ist sie nach Angaben der Betreibergesellschaft Varopreem wieder in Betrieb. Gleichzeitig schränkt der niedrige Wasserstand des Rheins seit mehreren Monaten die Beladung der Schiffe ein. Normalerweise transportiere ein Schiff 2500 Tonnen Ladung, hatte Migrol-Chef Andreas Flütsch am Mittwoch im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AWP gesagt. Jetzt seien es gerade noch 400 Tonnen, Tendenz sinkend.

Eine Überraschung?

Nein, das neue Allzeithoch ist keine Überraschung. Bereits am Mittwoch hatten die Durchschnittspreise 2,38 Franken pro Liter Diesel erreicht und waren damit nur knapp unter dem Rekord von 2022 geblieben.

Der Tankstellenbetreiber Migrol hatte am Mittwoch den Preis schon von über 2,40 Franken verlangt. Das waren 8 Rappen mehr als am Vortag.

Was rät der TCS?

Als Tipp für die Autofahrer erinnerte der TCS an die «Dreimal-5-Regel»: «Es lohnt sich, 5 Kilometer zusätzlich zu fahren, wenn der Kraftstoff mindestens 5 Rappen pro Liter günstiger ist und mindestens 50 Liter getankt werden.» (awp/sda/ome)