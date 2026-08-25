Sanierung am Basler Claraplatz – Mittlere Brücke teilweise gesperrt

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Der Strassenabschnitt zwischen Claraplatz und Kaserne in Basel wird ab dem 31. August saniert. Während mehrerer Tage können daher manche Tramlinien nicht über die Mittlere Brücke fahren, wie das Bau- und Verkehrsdepartement (BVD) am Dienstag mitteilte.

In Basel-Stadt ist der Tramverkehr teilweise eingeschränkt. Bild: KEYSTONE

Die Trams 6 und 11 können bis zum 6. September die Brücke nicht überqueren und werden umgeleitet. Grund dafür ist, dass die Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) die Gleiskurve bei der Greifen- und Unteren Rebgasse tauscht, vereinzelt auch mit Nachteinsätzen. Die Linie 6 fährt dann zeitweise über die Dreirosenbrücke, Tram 11 über die Wettsteinbrücke.

Vom 7. September bis Ende Oktober können die Linien 8 und 17 nicht über die Mittlere Brücke fahren, da die Strecke zwischen Claraplatz und Dreirosenbrücke gesperrt ist. In dieser Zeit werden Ersatzbusse fahren, wie es im Communiqué heisst.

Das BVD erneuert gemeinsam mit den BVB und den Industriellen Werken Basel (IWB) Tramgleise, unterirdische Leitungen und Strassenoberfläche an der Unteren Rebgasse und Klybeckstrasse. Die IWB bauen auch das Fernwärmenetz aus. Die Haltestellen Claraplatz und Kaserne der Tramlinie 8 werden barrierefrei – Fahrgäste sollen künftig stufenlos ein- und aussteigen können.

Zwölf zusätzliche Bäume

Zudem pflanzt das BVD zwölf zusätzliche Bäume zwischen Webergasse und Sperrstrasse. Dabei ersetzt das BVD vier Parkplätze mit Parkuhren durch zwei grosse Parkfelder für den Güterumschlag und einen Baumstandort. An der Haltestelle Kaserne stadtauswärts müssen Autos und Velos künftig an einer Ampel warten, damit Fahrgäste sicher ein- und aussteigen können. Stadteinwärts können Velos die Haltestelle seitlich umfahren.

Die Arbeiten dauern bis Frühling 2028. Voraussichtlich im Herbst 2027 wird der Tramverkehr für die Erneuerung der Gleise und der Haltestelle Kaserne nochmals während zehn Wochen unterbrochen, wie das BVD weiter schreibt.

Aktuell sind gegen die Umgestaltung der Strasse noch Einsprachen hängig. Gleissanierung, Leitungsbau und unbestrittene Strassensanierungsschritte könnten mit einer Teilbaubewilligung bereits beginnen.

Die bevorstehende Erneuerung im Kleinbasel überschneidet sich mit einer anderen Sanierung in der Grossbasler Innenstadt: Noch bis am 6. September ist der Tramverkehr beim Marktplatz gesperrt. (dab/sda)