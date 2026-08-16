Polizeirapport

Mann bei Auseinandersetzung am SBB-Bahnhof in Basel verletzt

Ein 42-jähriger Mann ist am Samstagabend bei einer Auseinandersetzung im SBB-Bahnhof verletzt worden. Er wurde von der Sanität der Rettung Basel-Stadt ins Spital gebracht. Die Kantonspolizei Basel-Stadt hat einen mutmasslichen Tatverdächtigen kontrolliert und der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt gemeldet.

Auf dem Gleis 20 vor einem stehenden Zug war es zu einem zunächst verbalen Streit zwischen den beiden Männern gekommen. In dessen Verlauf griff der 40-jährige Tatverdächtige den 42-jährigen Geschädigten tätlich an, wie die Basler Staatsanwaltschaft am Sonntag mitteilte.

Der 42-Jährige verlor in der Folge das Gleichgewicht und stürzte auf die Gleise. Er verletzte sich dabei. Anwesende Personen konnten ihn wieder aufs Perron ziehen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun den Grund des Streits und den genauen Tathergang. (hkl/sda)