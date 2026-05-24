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Verzögerung im Gotthard: SBB drohen Zusatzkosten in Millionenhöhe

HUNDERT TAGE VOR IN BETRIEBNAHME DES GOTTHARD-BASISTUNNELS STELLEN WIR IHNEN HEUTE, MITTWOCH, 31. AUGUST 2016, FOLGENDES BILDMATERIAL ZUR VERFUEGUNG --- Test ride of the Swiss Federal Railways through ...
Die Funkanlage im Gotthard-Basistunnel muss ersetzt werden.Bild: KEYSTONE

Verzögerung im Gotthard: SBB drohen Zusatzkosten in Millionenhöhe

24.05.2026, 11:0924.05.2026, 11:09

Den SBB drohen im Gotthard-Eisenbahntunnel Mehrkosten in Millionenhöhe. Das berichtet der SonntagsBlick. Grund sind Verzögerungen beim Ersatz der Tunnelfunkanlage, wie die Zeitung unter Verweis auf die Beschaffungsplattform SIMAP schreibt.

Die Tunnelfunkanlage sorgt dafür, dass Reisende auch im Gotthardmassiv mit Internet versorgt sind. Ausserdem dient sie der Steuerung des Zugverkehrs.

Für die Verzögerung gibt es mehrere Probleme, schreibt der SonntagsBlick. Zum einen gebe es technische und interne organisatorische Probleme beim externen Lieferanten; zum anderen sei der Zugang zum Tunnel erschwert.

Auch ein Abbruch des Projekts steht gemäss der Zeitung als Alternative im Raum. Die SBB seien gezwungen, die Verträge mit dem Betreiber der aktuellen Anlage um zwei Jahre zu verlängern, mit Option auf bis zu sechs Jahre. Das Kostendach liege bei über 4,6 Millionen Franken. Ein Teil davon seien ohnehin anfallende Betriebskosten, teilten die SBB mit.

«Wir sind nicht zufrieden, wie das Projekt verlaufen ist», teilt die SBB-Medienstelle gegenüber dem SonntagsBlick mit. Aktuell würden Massnahmen gegen das verantwortliche Unternehmen geprüft, darunter etwa Entschädigungen. Die Sicherheit des Zugverkehrs sei aber nicht gefährdet. (hkl/sda)

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