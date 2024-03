Bisherige St.Galler Regierungsmitglieder liegen vorne

Insgesamt bewerben sich 13 Kandidierende für die sieben Regierungssitze. Erwartet wird ein zweiter Wahlgang, der am 14. April stattfindet. (sda)

Im Kanton St.Gallen zeigen die ersten ausgezählten Gemeinden den erwarteten Trend: Die bisherigen fünf Regierungsmitglieder dürften die Wiederwahl schaffen. An der Spitze liegt bisher Beat Tinner (FDP), danach folgen Susanne Hartmann (Mitte), Marc Mächler (FDP), Bruno Damann (Mitte) und Laura Bucher (SP).

Nach 17 von 75 ausgezählten St.Galler Gemeinden liegen die fünf bisherigen Regierungsmitglieder bei den Erneuerungswahlen vorne. Von den neuen Kandidierenden hat Christof Hartmann (SVP) am meisten Stimmen.

Wahlkampf im Kanton St.Gallen: Am Sonntag werden die Regierungsmitglieder gewählt.

Wahlkampf im Kanton St.Gallen: Am Sonntag werden die Regierungsmitglieder gewählt. Bild: keystone

