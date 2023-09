Sara Nuru 2011. Bild: AP dapd

People-News

Sara Nuru hat geheiratet – das sind ihre Brautlooks

Schöne Nachrichten von Sara Nuru: Das Model hat in der Schweiz Ja gesagt. Jetzt gibt es erste Einblicke in die Hochzeit.

Mehr «Schweiz»

Ein Artikel von

Model und Unternehmerin Sara Nuru hat geheiratet. Zwei Tage lang wurde in ihrer Wahlheimat Schweiz gefeiert. Am Freitag ging es auf das Standesamt, am Samstag fand eine freie Trauung und eine darauffolgende Feier auf einem Weingut nahe Zürich statt. Dies verriet die 34-Jährige dem Magazin «Vogue».

Der Zeitschrift sagte Nuru ausserdem, dass sie sich «geschworen habe, am Tag der Hochzeit selbst und an dem ganzen Wochenende einfach loszulassen und alles so anzunehmen, wie es kommt. Denn letztendlich ist das Schöne an einer Hochzeit doch, dass alle Liebsten zusammenkommen.» Viele ihrer liebsten Menschen seien extra für den besonderen Anlass in die Schweiz gereist.

Auf Instagram gibt es jetzt mehrere Fotos von Sara Nuru in ihren Brautlooks zu sehen. Bei der standesamtlichen Trauung trug Sarah Nuru ein schulterfreies Kleid in Midilänge von Toteme. Ihre Haare trug sie offen und sie vollendete den Look mit langen Perlenohrringen.

Zwei Brautlooks am Samstag

Samstags trug sie ein langes, fliessendes Modell mit Schleppe und weitem Rückenausschnitt von der Berliner Designerin Malaika Raiss – massgeschneidert für die prominente Braut. Dazu kombinierte Sara Nuru dezentes Make-up, kaum Schmuck und einen streng nach hinten gebundenen Dutt.

Am Abend wechselte Sara Nuru in ein etwas kürzeres Neckholderkleid von La Bande. Ihr Make-up wurde durch tiefroten Lippenstift ergänzt. Die Outfits können Sie sich mit Klicks nach rechts in dem Instagram-Beitrag anschauen.

Über Sara Nurus Partner ist öffentlich nichts bekannt. Doch das Paar bekam dieses Jahr im Winter Nachwuchs. Das hatte Nuru Mitte Februar über Instagram öffentlich gemacht.

Sara Nuru gewann 2009 die vierte Staffel von «Germany's Next Topmodel». Gemeinsam mit ihrer Schwester gründete sie ihre eigene Firma: «nuruCoffee» verkauft Kaffee aus Äthiopien und unterstützt Frauen vor Ort. Zudem ist Nuru seit 2018 Botschafterin für nachhaltige Entwicklung des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.

Mehr zum Thema: The Heidi Takes It All: Dieser Film zeigt die Abgründe hinter GNTM

(t-online, mbo)