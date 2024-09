Die Kaulitz-Zwillinge zeigten sich auf Instagram beim Feiern in Zürich. Bild: screenshot instagram/heidiklum

«Ich habe mich in Land und Leute verliebt» – die Kaulitz-Twins schwärmen von der Schweiz

Bill und Tom Kaulitz erzählen in ihrem Podcast «Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood» von ihrer Geburtstagsparty in Zürich und können fast nicht aufhören, zu schwärmen.

Die Zwillinge Bill und Tom Kaulitz feierten ihren 35. Geburtstag in Zürich. Zwei Tage verbrachten sie in der Schweiz, weil sie mit ihrer Band Tokio Hotel Auftritte an zwei Festivals hatten. In ihrem Podcast erzählen sie jetzt, wie gut es ihnen in der Limmatstadt gefallen hat, und kommen nicht mehr aus dem Schwärmen raus.

«Wir haben zwei Festivals in der Schweiz gespielt und die waren wunderschön», so Bill im Podcast «Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood», und fügt hinzu: «Ich muss sagen, die Schweizer lieb' ich ja so!»

Sie hätten sich beide pudelwohl gefühlt. Bruder Tom fügt hinzu: «Ich habe mich in das Land und die Leute verliebt».

Vom Hotel gab es Geburtstagsgeschenke

Die Zwillinge können fast nicht aufhören, von der Schweiz zu schwärmen. Laut Bill könne man in Zürich einfach wunderschön wohnen. Und auch die Natur sei wunderschön. Tom fügt hinzu: «Die haben ein ganz, ganz süsses schönes Stück Land abbekommen.» Die beiden heben die Berge, die Seen und die gepflegten Städte hervor. Dann schwärmen sie weiter von der Zürcher Bevölkerung und vom Hotel, in dem sie übernachtet haben.

Die Kaulitz-Zwillinge haben zusammen mit Toms Ehefrau, Heidi Klum, im Hotel Mandarin Oriental Savoy übernachtet. Vom Hotel hätten sie auch noch Geburtstagsgeschenke erhalten: Tom ein unterschriebenes Trikot von Harry Kane und Bill ein Tuch von Hermès.

Ein wunderschön klarer Zürichsee und das beste Omlette

Angefangen haben die Geburtstagsfestivitäten in Zürich mit einer Casino-Nacht und Feiern im Club. Am nächsten Morgen wurde gebruncht und mit dem Boot über den Zürichsee gefahren. Es sei wunderschön gewesen. Und Tom fügt hinzu: «Und der See war so klar!» Sie seien dann weiter in einen kleinen Beach Club, dort habe es wahnsinnig leckeres Essen gegeben und laut Tom das beste Omelett, das er je gegessen habe. Dieser Eindruck könne aber auch daran liegen, dass er noch extrem «hangovered» vom Vorabend war. Beide hätten sie einen Kater gehabt und es sei ihnen richtig dreckig gegangen.

Die Kaulitz-Zwillinge feierten unter anderem im Zürcher Fischers Fritz. Bild: screenshot instagram/heidiklum

Weiter erzählen sie im Podcast, dass sie zum ersten Mal in den Zürichsee gesprungen seien und Tom eine Wasserschlange gesehen habe.

Nach dem Ausflug zum See seien sie wieder ins Hotel zurück und hätten dann nochmals sehr lecker gegessen. Die Aftershow-Party fand dann wie am Vorabend bei Bill im Hotel statt. (sel)