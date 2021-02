Leben

Bill Kaulitz von Tokio Hotel hat seine Autobiografie geschrieben



Bild: Getty Images Europe

Ist Bill Kaulitz dauerspitz? Seine Autobiografie klingt ganz danach ...

Der schwarze Engel von Tokio Hotel betrachtet die ersten dreissig Jahre seines Lebens und ist stolz auf sich. Und dies nicht einmal zu Unrecht.

Es war einmal, da hatten vier Jungs aus Magdeburg die Mädchenherzen so richtig krass im Griff. Erst die deutschen, dann die französischen, dann die ... ach, es lässt sich wirklich nicht mehr überschauen, es war ein Monsun, eine heftige, stürmische, schwarz schraffierte Regenzeit, die da niederging auf die zarten, verletzlichen kleineren und grösseren Kinderseelen, und es waren selbst Kinder, die ihn entfesselten.

Jedenfalls sagt das Chefkind und der Haarspray-Botschafter von einst, also Bill Kaulitz, dass Tokio Hotel mit 15, 16, 17 nichts als eine Kinderband war. Jetzt ist er 30. Also alt. So alt nämlich, dass er dringend (mit Hilfe einer Ghostwriterin) seine Autobiografie schreiben musste. Titel: «Career Suicide: Meine ersten dreissig Jahre». Gut, vielleicht war es nicht nur das Alter, sondern die doppelte Unterbeschäftigung im Corona-Jahr 2020: Erstens hat «das fucking Riesen-Schlamassel» Tokio Hotel «kurz nach dem Start unserer lang geplanten Lateinamerika-Tour, genau wie den Rest der Welt, heftig in den Arsch gefickt».

Wie klein die waren! «Durch den Monsun» Video: YouTube/TokioHotelVEVO

Zweitens, weil sein Zwillingsbruder Tom, mit dem er sonst monatelang im Wahlzuhause L.A. in einer flotten Villa kiffte, trainierte, Hunde bespasste und musikalisch herumpröbelte, jetzt einfach superhappy mit seiner Heidi deutsche Bratwürste grilliert.

Bill hat den leisen Verdacht, dass Tom und Heidi nur deshalb so glücklich sind, weil er selbst so unglücklich und allein ist. Dass er quasi seine Hälfte eines gemeinsamen Zwillings-Glücks-Regenbogens an Tom abgegeben hat.

Doch Bill hackt der lauernden Schlange Eifersucht sofort selbst den Kopf ab, denn: «Mit Heidi kam die Leichtigkeit in unser Leben. Ein Gefühl, dass wir vorher noch nicht kannten. Die Jacht ‹Christina Oh› wäre fast explodiert vor LIEBE, als wir im Sonnenuntergang vor den Capri Rocks schipperten und ALLES zum ersten Mal vollkommen war.» Wow. Wurde schon je eine Schwägerin so euphorisch willkommen geheissen?

Bild: DeFodi Images

Gute Menschen in Bills Leben sind: Tom, ihre sympathische Hippie-Mutter, der hochmusikalische Stiefvater, der den Brüdern überhaupt erst die Musik nahebrachte, Georg und Gustav von Tokio Hotel, ein Freund namens Gühne, Nena, die den Kids regelmässig die durchgeknallten Köpfe zurechtsetzt, und Heidi. Sonst ist die Welt gespickt mit dummen Provinzostlern, «Flachwichsern und Arschlöchern», «Geiern», «Blutegeln» und anderen «Parasiten».

Da sind also diese Jungs, aufgewachsen in menschlicher Warmherzigkeit, aber materieller Armut. Bill will schon mit sechs Nena sein und liebt alles, was anders ist als der graue Kaff-Alltag in der Nähe von Magdeburg, wo es in seiner Wahrnehmung ausser Inzest und Nazis nichts gibt. Tom, der wie sein Bruder nur Einsen schreibt in der Schule (wo war da die Superhochbegabtenföderung?), läuft schon früh mit Dreadlocks rum, bricht jedes Mädchenherz am Wegesrand und will Punk sein, auch so richtig politisch.

Als Tokio Hotel noch Devilish hiessen Video: YouTube/fishmac13

Sie machen Musik und gründen die Band Devilish, und während sich Tom zum künftigen Rammelschweinchen entwickelt, drängt Rampenschweinchen Bill ins Fernsehen, und wird durch die Kinder-Ausgabe von «Star Search» mit 13 minimal berühmt. Jedenfalls reicht dies, dass sich Plattenfirmen für die vier zu interessieren beginnen. Und dann passiert's, als die Brüder 15 sind und Tokio Hotel heissen, schlägt «Durch den Monsun» ein wie ein Komet, das Debütalbum «Schrei» ebenfalls, sie sind Nummer 1 mit ihrem Emo-Punk-Pop.

Sie singen von Herz- und Weltschmerz, immer ist alles sinnlos und leer, die letzte Kerze geht gerade aus, jemand träumt vom Ende.

Die Videos sind düster, Schwarz ist wichtig und Wasser muss sein, und wenns die gepeinigte Seele nicht mehr aushält, muss sie sich in einem Schrei Luft machen. Das deutsche Bubenpendant zu Evanescence und Kohorten. Der Erfolg ist irr, Luxusloft in Hamburg mit 16, täglich Gucci und Dior shoppen, Hunderte von Fans, die sie bis vor die Wohnungstür belagern, die «Bild»-Zeitung, die mit vorgehaltener Pistole nach Exklusiv-Storys verlangt, ansonsten wird der Welpenschutz aufgehoben.

Bild: FilmMagic, Inc

Über einen Auftritt im Mai 2006 in der Zürcher Bahnhofshalle schreibt die NZZ: «Es hat etwas Rührendes, wenn Achtjährige aus voller Kehle mitsingen, die Hände in die Luft werfen und nach dem Konzert sagen: ‹Das waren die schönsten zwei Stunden in meinem Leben.›» Für Bill Kaulitz waren es sowas wie die schrecklichsten Momente ihres Tourneelebens: «Echte» Punks mit Plakaten, auf denen «Kill Bill» stand, trafen auf einen Zug voller Fussballfans, die Tokio Hotel eh doof fanden.

Beide Parteien schmissen Eier, Steine und weitere Wurfgeschosse, nach dem Auftritt legten sich die Jungs in ihrer Limo auf den Boden, während über ihnen ein Autofenster zu Bruch ging. In den Medien von damals findet sich davon nichts.

Und so geht es durch die paar Karrierejahre, erstes Koks mit 18 in New York, erster Israel-Auftritt einer deutschen Band nach 1945, Riesengewinne und -auftritte an diversen MTV Awards, Abräumen von Preisen (weltbestes Newcomer-Video mit «Ready, Set, Go!»), Auftritt vor 50'000 verzückten Pariser Teens vor dem Eiffelturm ... schliesslich Bills Zusammenbruch vor einem Riesenkonzert in Marseille, Zysten auf den Stimmbändern, Operation, Flucht nach Los Angeles. Alles immer bis ins kleinste Detail geschildert, was auch nötig ist, wenn man damit 400 Seiten füllen will.

Bild: WireImage

Und was ist eigentlich so mit Sex? Nun, bei Tom ist wie gesagt viel los. Bei Bill, der gleichermassen androgynes Sexidol wie ätherische Identifikationsfigur für alle geschlechtlich Verunsicherten oder Unentschiedenen war, irgendwie nicht. Also verquälte Verhältnisse, vorwiegend zu Männern, aber auch zu Frauen.

Vielleicht betrachtet er deshalb die Welt durch eine quasi dauerspitze Perspektive?

Bills Welt ist keine Auster, sondern eine «Möse». «Die Musikwelt öffnete sich wie eine warme, feuchte Möse.» – «Das deutsche Essen schmeckte so gut, wie ich es in Erinnerung hatte, und meine Speicheldrüsen squirteten wie eine geile Muschi beim Anblick von Omas Kochkunst.» – «Ich fand, dass meine Stimmbänder aussahen wie eine sehr nasse Muschi mit richtig dickflüssigem weissen Scheidensekret, das vor Geilheit schäumte.»

«Career Suicide» ist genau das, was von einem Buch wie diesem will: Ein mit Lippenstiftküssen und Swarovski-Steinen geschmückter Starschnitt, in allem total over the top, sein Hintergrundrauschen ein Kreischen aus Millionen Mädchenkehlen, alles fett, der Erfolg, der Stress, das Selbstmitleid. Ein grosses bis grössenwahnsinniges Getöse. Arrogantes Amüsement, zu dem sich Bill am Ende gratuliert: «Das hat du gut gemacht, Bill. Sei mal stolz für 'ne Sekunde. Danke.» Wieso auch nicht? Er hat schon ganz schön was gewuchtet. Magdeburg – Los Angeles.

