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Raye eröffnet in Montreux mit Mark Ronson und Alicia Keys

Raye eröffnet in Montreux mit Mark Ronson und Alicia Keys

04.07.2026, 07:0404.07.2026, 07:04

Mit kleiner Verspätung, dafür aber mit voller Wucht: Raye hat am Freitagabend erst den Starproduzenten Mark Ronson, dann Superstar Alicia Keys auf die Bühne des 60. Montreux Jazz Festivals geholt.

epa13084749 British singer-songwriter Raye (R) performs with American singer-songwriter Alicia Keys (L) on the Stravinski stage on the opening night of the 60th Montreux Jazz Festival (MJF) in Montreu ...
Musikerin Raye (rechts) an der Seite von Alicia Keys.Bild: keystone

Bald nach Konzertstart stand der britische Starproduzent Mark Ronson mit Gitarre auf der Bühne. Erst gab es eine Kostprobe seines Hits «Uptown Funk», Raye übernahm dafür den Part von Bruno Mars. Danach spielten Raye und Ronson den gemeinsamen Song «Suzanne».

Viel Jubel gab es gegen Ende des Eröffnungskonzerts zur 60. Festivalausgabe. Alicia Keys betrat die Bühne und setzte sich im Auditorium Stravinski ans Klavier. Erst spielte die R-'n'-B-Ikone ihren wohl berühmtesten Titel «If I Ain't Got You». Danach sangen die US-Amerikanerin und ihre Gastgeberin «Oscar Winning Tears» von Raye.

Raye genoss für das Eröffnungskonzert des 60. Montreux Jazz Festivals künstlerische Freiheit. Sie und ihre Big Band spielten Hommagen an frühere Montreux-Artists wie Ella Fitzgerald, Ray Charles oder Prince. (dab/sda)

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