Landwirt findet in Flums 30 tote Schafe im Stall – ein Wolf war es nicht

Ein Landwirt hat am Montag in einem Stall in Flums rund 30 tote Schafe gefunden. Der Vorfall wird untersucht. Laut Polizei dürfte eine Panik unter den Tieren dazu geführt hatten, dass sie sich gegenseitig zu Tode trampelten oder erstickten. Ein Wolf war nicht beteiligt.

Unter der Leitung der Staatsanwaltschaft untersuchen die Polizei und die Wildhut derzeit den Vorfall und seine Hintergründe, wie die St. Galler Kantonspolizei am Dienstag mitteilte. Der Besitzer der Schafe hatte die die toten Tiere am Montagmorgen im Stall gefunden und den Wildhüter informiert.

Aufgrund der Spuren könne die Beteiligung eines Wolfs am Vorfall ausgeschlossen werden, heisst es. Nicht auszuschliessen sei, dass ein anderes Tier die Schafe verletzt habe. Die Polizei vermutet, dass im Stall eine Panik ausbrach und sich die Schafe gegenseitig zu Tode trampelten oder im Gedränge erstickten. (sda)