Polizeirapport

Polizei zieht mehrere Reisecars aus dem Verkehr

Bild: KEYSTONE

Die Luzerner Polizei hat bei einer Kontrolle am Freitag vier Reisecars aus dem Verkehr gezogen. Einer der Fahrer war stark alkoholisiert, die anderen drei fuhren mit nicht betriebssicheren Fahrzeugen.

Ein Alkoholtest zeigte, dass der italienische Chauffeur mit 1.78 Promille mit einer Touristengruppe in der Zentralschweiz unterwegs war, wie die Luzerner Polizei in einer Mitteilung vom Montag schrieb. Die Reisecars der drei anderen Fahrern wiesen Mängel an den Bremsanlagen auf. Weiter wurden eine beschädigte Frontscheibe und komplett abgefahrene Reifen festgestellt.

Die Reisecars wurden an der Weiterfahrt gehindert. Die Touristengruppen konnten ihre Reisen mit Carunternehmen aus der Zentralschweiz fortsetzen.

Die Polizei kontrollierte am Freitag insgesamt 20 Reisecars. Acht Chauffeure erhielten Anzeige, da sie die Ruhezeiten nicht eingehalten hatten oder die nötigen Papiere nicht vorweisen konnten. (sda)