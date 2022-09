Polizeirapport

Unbekannte sprengen Bankomaten im Shoppingcenter in Spreitenbach

Eine unbekannte Täterschaft hat in der Nacht auf Freitag im Shoppingcenter Tivoli in Spreitenbach AG einen Bankomaten gesprengt. An der Tat waren gemäss Polizeiangaben drei Täter beteiligt gewesen sein. Sie sind auf der Flucht.

Personen hätten kurz vor 04.00 Uhr eine laute Detonation gehört, sagte ein Sprecher der Kantonspolizei Aargau auf Anfrage. Er bestätigte entsprechende Medienberichte. Die Täter seien gewaltsam ins Gebäude eingedrungen.

Keine Angaben machte die Polizei dazu, ob und wie viel Geld die Unbekannten erbeuteten. Die Grossfahndung der Polizei verlief bislang erfolglos. Die Polizei setzte in der Nacht auch einen Helikopter ein, um den nach flüchtigen Tätern zu fahnden. (sda)