Dank der Meldung eines Anwohners und der Hilfe von Polizeihund «Malouk» konnten zwei der mutmasslichen Diebe bald darauf festgenommen werden. symbolBild: stapo zh

Polizeirapport

Polizeihund spürt in Aarau zwei junge Kiosk-Einbrecher auf

In der Nacht auf Montag haben in Aarau Minderjährige einen Tresor, Bargeld und Zigaretten aus einem Kiosk gestohlen. Dank der Meldung eines Anwohners und der Hilfe von Polizeihund «Malouk» konnten zwei der mutmasslichen Diebe bald darauf festgenommen werden, wie die Kantonspolizei Aargau am Mittwoch mitteilte.

Um 02.30 Uhr sei der Notrufzentrale gemeldet worden, dass Männer einen Tresor aus dem Kiosk am Graben in Aarau heraustrügen. Patrouillen der Stadtpolizei Aarau sowie der Kantonspolizei nahmen die Fahndung auf. Zum Einsatz kam auch ein junger Polizeihund, wie es in einer Polizeimeldung heisst.

«Malouk» habe die Spur aufgenommen und seine Hundeführerin zum ersten Verdächtigen gebracht. Nachdem dieser in Handschellen gelegt worden war, habe der Polizeihund eine weitere Spur verfolgt und wenig später einen zweiten Jugendlichen aufgespürt.

Die beiden 15-Jährigen aus Algerien und Marokko wurden vorläufig festgenommen, ein möglicher dritter Täter ist aktuell noch unbekannt, wie die Polizei schreibt. Ermittlungen in Zusammenarbeit mit der Jugendanwaltschaft laufen. Das Deliktgut, neben dem Tresor auch Bargeld und Zigaretten, sei im Nachgang wieder aufgefunden worden. (sda)