Die Polizei hat in der Nacht auf Donnerstag in der Stadt Luzern zwei mutmassliche Einbrecher festgenommen. Bild: keystone

Polizeirapport

Polizei schnappt 10- und 16-jährigen Einbrecher in der Stadt Luzern

Die Polizei hat in der Nacht auf Donnerstag in der Stadt Luzern zwei mutmassliche Einbrecher festgenommen. Sie waren zuvor in ein Geschäft in der Luzerner Altstadt eingebrochen, wie die Luzerner Polizei am Donnerstag mitteilte.

Der 10-jährige Marokkaner und der 16-jährige Algerier konnten am Donnerstag in der Früh an der Bahnhofstrasse festgenommen werden, teilte die Polizei in einem Communiqué mit. Bei der Festnahme stellte die Polizei Deliktsgut und Einbruchswerkzeuge fest. (sda)