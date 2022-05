Polizei stoppt flüchtende Automobilistin in Worblaufen BE nach Verfolgungsjagd

Eine 35-jährige Automobilistin hat sich in der Nacht auf Montag in Worblaufen einer Polizeikontrolle entzogen. Nach einer längeren Verfolgungsjagd stoppten Polizistinnen und Polizisten sie in einem Wald bei Illiswil in der Gemeinde Wohlen.

Wie die regionale Staatsanwaltschaft und die Berner Kantonspolizei am Montag mitteilten, mussten die Polizisten mit dem Einsatz ihrer Dienstwaffe drohen, um die Frau dingfest zu machen. Die Frau touchierte bei der Anhaltung mit ihrem Auto zwei Patrouillenfahrzeuge, was zu Sachbeschädigungen führte.

Ein erster Atem-Alkohol-Test und ein Drogenschnelltest fielen bei der 35-Jährigen positiv aus. Ihr wurde der Führerausweis abgenommen und sie wird sich wegen diverser Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsgesetz vor der Justiz verantworten müssen.

Am Sonntagabend gegen 23 Uhr hatte die Polizei das Auto der Frau kontrollieren wollen. Plötzlich startete sie unverhofft das Auto, beschleunigte und fuhr in Richtung Zollikofen davon. Eine Polizeipatrouille folgte dem Auto, verlor aber seine Spur.

Kurze Zeit später war eine zweite Patrouille der Kantonspolizei auf der Bernstrasse in Richtung Zollikofen unterwegs, als ihnen das betreffende Auto entgegenkam. Umgehend wendete das Polizeiauto und nahm mit eingeschalteten Warnvorrichtungen die Nachfahrt auf der Tiefenaustrasse in Richtung Bern auf.

Die Fluchtfahrt führte via Neufeldtunnel auf die Autobahn A1 in Richtung Lausanne, wo zwei weitere Patrouillenfahrzeuge die Nachfahrt aufnahmen. Bei der Fluchtfahrt stellten die Polizisten überhöhte Geschwindigkeiten und gefährliche Fahrmanöver fest. Via Autobahnausfahrt Hinterkappelen verliess die Frau schliesslich die Autobahn. (sda)