Bauarbeiter verletzt sich in Oberiberg SZ bei Sturz auf dem Balkon

Ein 43-jähriger Bauarbeiter hat sich am Dienstagmorgen bei einem Sturz im Balkonbereich eines Hauses in Oberiberg verletzt. Er wurde von der Feuerwehr geborgen und in ein Spital gebracht.

Der Verletzte wurde ins Spital gebracht. Bild: Kantonspolizei Schwyz

Laut dem Communiqué der Schwyzer Kantonspolizei stürzte der Mann während der Arbeit im Balkonbereich eines mehrstöckigen Hauses an der Tschalunstrasse in Oberiberg und zog sich dabei «unbestimmte Rückenverletzungen» zu.

Die Stützpunktfeuerwehr Einsiedeln rettete den Verletzten mit dem Hubretter und brachte ihn ins Spital, wie es am Dienstag hiess. (sda)