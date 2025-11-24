Mann erschiesst sich in deutscher Polizeiwache

Ein etwa 30-jähriger Mann hat sich am Morgen in der Polizeiwache der westdeutschen Stadt Kamen erschossen. Der Mann sei gestorben, bestätigte ein Polizeisprecher. Es habe keine weiteren Verletzten gegeben. Zu den Hintergründen gab es zunächst keine weiteren Informationen.

Der Mann sei noch auf der Polizeiwache verstorben. (Symbolbild) Bild: Shutterstock

Zum Zeitpunkt der Tat um 9.38 Uhr seien fünf Polizeibeamte in der Wache gewesen, sagte der Sprecher. Es habe keinen Schusswechsel gegeben. Keiner der Beamten habe seine Waffe gezogen.

Die Leiche befand sich am Vormittag weiter in der Polizeiwache in Innenstadtnähe unweit des Bahnhofs. Ein Team der Spurensicherung untersuchte den Tatort. Ein zunächst herbeigerufener Rettungshubschrauber sei wieder abgeflogen, sagte der Sprecher. Vor der Polizeiwache gab es einen grösseren Einsatz mit mehreren Notarztwagen. Die zuständige Kreispolizei Unna richtete vor Ort eine Medienanlaufstelle ein. (sda/dpa)