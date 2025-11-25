Bewaffneter Überfall auf Tankstellenshop in Derendingen SO

Zwei unbekannte Männer haben am Montagabend einen Tankstellenshop in Derendingen SO überfallen und Bargeld erbeutet. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Täter flüchteten unerkannt mit dem Geld. (Symbolbild) Bild: POLIZEI KANTON SOLOTHURN

Kurz vor 21.30 Uhr betraten zwei vermummte Männer einen Shop an der Luzernstrasse in Derendingen, wie die Solothurner Kantonspolizei am Dienstag mitteilte. Sie bedrohten die Angestellte und forderten Bargeld. Nachdem diese das Geld herausgegeben hatte, flüchteten die Täter unerkannt. Verletzt wurde niemand. Die umgehend eingeleitete Fahndung blieb bislang erfolglos. (sda)