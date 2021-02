Schweiz

Fussgänger gerät in Zürich unter Tram und stirbt



Aus noch ungeklärten Gründen ist am Samstagvormittag im Kreis 3 in der Stadt Zürich ein 82-jähriger Fussgänger von einem Tram erfasst worden. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er noch vor Ort verstarb.

Der Unfall mit dem stadteinwärts fahrenden Tram der Linie 9 ereignete sich kurz nach 11:00 Uhr an der Birmensdorferstrasse im Bereich der Haltestelle Talwiesenstrasse, wie die Stadtpolizei Zürich mitteilte. Trotz sofortiger Reanimationsmassnahmen durch Polizei und Schutz & Rettung Zürich sei der Fussgänger noch auf der Unfallstelle gestorben.

Zur Abklärung des Unfallherganges und für die Spurensicherung wurden der Unfalltechnische Dienst der Stadtpolizei sowie Spezialisten des Forensischen Instituts Zürich aufgeboten. Die Polizei erliess einen Zeugenaufruf. (sda)

