Polizeirapport

Bub in Baar ZG von Auto erfasst und erheblich verletzt

Ein sechsjähriger Bub ist am Samstag in Baar von einem rückwärts fahrenden Auto erfasst und erheblich verletzt worden. Der Knabe musste in ein ausserkantonales Spital transportiert werden.

Laut einer Mitteilung der Zuger Polizei ereignete sich der Unfall, als eine 62-jährige Frau mit ihrem Auto aus ihrem Parkplatz in den Falkenweg fuhr. Der Bub war mit einem Velo unterwegs.

Nach der Kollision blieb das Bein des Knaben im Radkasten des Fahrzeugs eingeklemmt, weshalb Angehörige der Feuerwehr zum Unfallort ausrückten. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar. Die Polizei erliess einen Zeugenaufruf.

(sda)