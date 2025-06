Polizeirapport

76-Jähriger fährt mit dem Rennvelo auf der Autobahn und wird schwer verletzt

Bild: keystone

Ein 76-jähriger Rennradfahrer ist am Freitag auf der Autobahn A2 in Hergiswil NW schwer verletzt worden. Ohne Dritteinwirkung stürzte er auf dem kurzen Autobahnabschnitt, wie die Kantonspolizei Nidwalden am Samstag mitteilte.

Warum der Mann auf die Autobahn in Fahrtrichtung Norden auffuhr, ist noch nicht bekannt. Der Rennradfahrer kam im Bereich der offenen Lopperstrecke zu Fall. Die Ambulanz brachte ihn ins Spital.

Das Befahren von Autobahnen und Autostrassen mit dem Velo ist nach dem schweizerischen Strassenverkehrsgesetz und der Verkehrsregelnverordnung untersagt und kann mit Busse bestraft werden. (sda/cpf)