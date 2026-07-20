Polizeirapport
Unbekannte klauen Weidling – jetzt ist er wieder aufgetaucht
Die Schaffhauser Polizei ermittelt in einem mutmasslichen Diebstahlsdelikt. Demnach wurde am Wochenende vom 11./12. Juli ein Weidling als vermisst gemeldet. Er dürfte gestohlen worden sein.
Am Freitagabend nun tauchte das Boot wieder auf, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt. Demnach entdeckte ein Passant den Weidling am Lindli. Dort sei er an einem fremden Pfosten festgemacht gewesen. Der Passant informierte daraufhin die Polizei, welche den Weidling schliesslich wieder seinem Eigentümer übergeben konnte.
Die Polizei sucht weiterhin Zeugen, um den mutmasslichen Diebstahl aufklären zu können. (vro)