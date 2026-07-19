Polizeirapport

Zuger Polizei entfernt gefälschte QR-Codes an Parkuhren

An mehreren Parkuhren in der Stadt Zug haben Unbekannte gefälschte QR-Codes angebracht. Wer diese scannt, gelangt auf eine betrügerische Webseite und riskiert den Missbrauch seiner Zahlungsdaten. Die Zuger Polizei ruft zur Vorsicht auf.

Am Sonntagmorgen sei bei der Zuger Polizei die Meldung über einen gefälschten QR-Code an einer Parkuhr an der Allmendstrasse in der Stadt Zug eingegangen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Einsatzkräfte der Zuger Polizei hätten in der Folge umgehend Kontrollgänge durchgeführt und an diversen weiteren Standorten in der Stadt Zug ebenfalls gefälschte QR-Codes neben dem Münzeinwurf festgestellt. Die gefälschten Aufkleber wurden entfernt.

Vorsicht vor gefälschten QR-Codes an Parkuhren. Bild: Kapo Zug

Ziel der Täterschaft ist es laut Polizeiangaben, Fahrzeuglenkende auf täuschend echt gestaltete Internetseiten zu leiten, auf denen sie ihre Zahlungsdaten eingeben sollen. Diese Daten könnten anschliessend für missbräuchliche Transaktionen verwendet werden.

Die Zuger Polizei will Parkuhren auch künftig im Rahmen ihrer regelmässigen Kontrollgänge auf verdächtige QR-Codes überprüfen und diese entfernen. Sie rät, wenn immer möglich die offizielle App des Parkplatzanbieters oder die Bezahlfunktion direkt am Parkautomaten zu nutzen. (sda)