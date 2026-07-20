Ach, ist doch auch egal: Der Mann liess das Auto nach einem gescheiterten Bergungsversuch kurzerhand stehen. Bild: kapo gr

Polizeirapport

Er sollte Bier bringen: Spanier landet nach WM-Feier in Davos mit Auto im See

In den frühen Morgenstunden des Montags ist ein Mann mit seinem Auto am Ufer des Davosersees gelandet. Nach dem Versuch, den Wagen zu bergen, liess er ihn dort stehen.

Gemäss Polizeiangaben wollte der Mann beim dortigen Grillplatz mit Kollegen den Fussball-WM-Titel der Spanier weiterfeiern. Kurz vor 7 Uhr erhielt die Kantonspolizei Graubünden dann die Meldung, dass im Davosersee ein Auto stehe. Die ausgerückte Patrouille fand gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden vom Montag ein Auto vor, welches nahe der Örtlichkeit Höhwald am abfallenden Kiesufer des Davosersees stand.

Der Lenker sei nicht mehr vor Ort gewesen. Die Kantonspolizei konnte den Spanier jedoch ausfindig machen. Die Abklärungen ergaben, dass er nach 1 Uhr mit seinem Auto zum dortigen Grillplatz gefahren war, um mit Kollegen den Weltmeistertitel der spanischen Fussball-Nationalmannschaft weiter zu feiern und dort Bier abzuladen. Dies misslang jedoch, weil er mit seinem Wagen ans Ufer des Davosersees und teilweise ins Wasser geriet.

Der gemeinsame Versuch der Kollegen, das Auto zu bergen, sei gescheitert. Danach begab sich die Gruppe nach Hause. Ein beim Lenker durchgeführter Atemlufttest fiel gemäss Polizeimitteilung positiv aus. Ihm wurde eine Blut- und Urinprobe entnommen. (sda/con)