Polizeirapport

Mutmassliche Täter eines Schmuckdiebstahls in Lugano verhaftet

Der Raubüberfall auf einen Werttransporter in Lugano scheint geklärt zu sein. Vier verdächtige chilenische Staatsangehörige, die im Piemont und in Paris festgenommen worden waren, sind in die Schweiz ausgeliefert worden. Ein Teil der Beute wurde in Lugano aufgefunden.

Die Staatsanwaltschaft und die Kantonspolizei Tessin teilten am Freitag mit, dass es dank intensiver Ermittlungsarbeit zu den Verhaftungen gekommen sei. Die vier Chilenen im Alter zwischen 25 und 66 Jahren werden verdächtigt, am 11. Januar in Lugano einen Raubüberfall auf ein Werttransportfahrzuge verübt zu haben. Sie brachen das Fahrzeug auf und entwendeten «ein Dutzend Pakete mit Schmuck und Luxusuhren». Der Wert der Beute beträgt mehrere hunderttausend Franken. (sda)