Alkoholisierter Traktorfahrer fährt in Schranke und blockiert den Bahnverkehrt

Ein alkoholisierter Traktorfahrer ist am Samstag in Münchwilen TG in eine offene Bahnschranke und eine Signalisation gefahren. Der 60-Jährige wurde nicht verletzt. Der Bahnverkehr war für rund vier Stunden unterbrochen.

Der 60-Jährige war kurz nach 18 Uhr mit seinem Traktor auf der Sirnacherstrasse in Richtung Wilerstrasse unterwegs, wie die Kantonspolizei Thurgau am Sonntag mitteilte. Kurz vor dem Bahnübergang sei das Fahrzeug aus noch unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten und mit der offenen Bahnschranke kollidiert. Am Fahrzeug und an der Schranke sowie der Signalisation entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken.

Bild: Kantonspolizei Thurgau

Weil die Atemalkoholprobe beim Schweizer einen Wert von 0.8 mg/l ergeben habe, sei sein Führerausweis zuhanden des Strassenverkehrsamtes eingezogen worden.

Der Bahnverkehr zwischen Frauenfeld und Münchwilen war laut Mitteilung für rund vier Stunden unterbrochen, es wurden Ersatzbusse eingesetzt. Der Bahnübergang musste für rund zweieinhalb Stunden gesperrt werden. Die Feuerwehr Münchwilen erstellte eine Umleitung. Die Kantonspolizei Thurgau klärt den genauen Unfallhergang, wie es weiter hiess. (sda)