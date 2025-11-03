Kind bei Auffahrunfall auf der A4 in Mettmenstetten ZH verletzt

Auf der Autobahn A4 bei Mettmenstetten ist es am Samstag zu einem Auffahrunfall gekommen. Ein 12-jähriges Mädchen wurde dabei verletzt und musste ins Spital gebracht werden.

Das beschädigte Auto bei Mettmenstetten. Bild: Zuger Polizei

Der Auffahrunfall passierte am Samstagvormittag auf der Autobahn A4 bei Mettmenstetten in Richtung Zürich, wie die Zuger Strafverfolgungsbehörden am Montag mitteilten. Eine 42-jährige Autofahrerin bemerkte zu spät, dass das Fahrzeug vor ihr wegen dichten Verkehrs abbremsen musste und fuhr auf.

Der 61-jährige Fahrer des vorderen Autos blieb gemäss Polizeiangaben unverletzt. Die 12-jährige Mitfahrerin erlitt jedoch Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst Zug ins Spital gebracht.

Beide Fahrzeuge wurden bei der Kollision so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Auf der A4 kam es aufgrund des Unfalls zu längerem Rückstau. (dab/sda)