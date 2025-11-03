Bevölkerung von Lichtensteig SG sitzt wegen Brand im Dunkeln

In Lichtensteig SG sind am frühen Montagabend die Lichter ausgegangen: Ein Brand in einer Trafostation führte zu einem mehrstündigen Stromausfall in weiten Teilen der Toggenburger Gemeinde.

In der Trafostation habe es laut geknallt, teilte die Kantonspolizei St. Gallen mit. Die Rettungskräfte hätten einen Brand vorgefunden und ihn umgehend gelöscht.

Der zuständige Strombetreiber arbeite mit Hochdruck an einer Lösung. Es sei aber davon auszugehen, dass es auch die nächsten Stunden dunkel bleiben dürfte. Die Brandursache war am Abend nicht bekannt. (sda)