Polizeirapport

Strolchenfahrt in Rheinfelden AG: Jugendliche landen mit Auto in Garten

Zwei Jugendliche haben in Rheinfelden in der Nacht auf Samstag ein Auto entwendet und eine nächtliche Spritztour unternommen. Die Fahrt endete in einem Garten. Verletzt wurde niemand, wie die Kantonspolizei Aargau am Samstag mitteilte.

Kurz vor 3 Uhr sei eine Anwohnerin durch einen Knall geweckt worden, hiess es im Communiqué. Dabei stellte sie fest, dass ein Auto in ihrem Garten zum Stillstand gekommen war.

Die Polizei traf vor Ort auf ein 15-jähriges Mädchen, das angab, den Wagen gefahren zu haben. Ein mutmasslicher Mitfahrer, den sie zuvor auf einer Party kennengelernt hatte, flüchtete nach dem Unfall.

Nach ersten Erkenntnissen hatten die beiden das Auto vom Vater des Jungen für eine nächtliche Ausfahrt genommen. Beim Unfall entstand laut Polizeiangaben ein Sachschaden von mehreren tausend Franken. (sda)