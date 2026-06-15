Polizeirapport

Wohnungsbrand in Basel – eine Person im Spital

Bei einem Brand in einer Liegenschaft an der Grienstrasse in Basel ist am Sonntagabend eine Person mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht worden. Der Brand brach gegen 19.45 Uhr im dritten Obergeschoss aus, wie die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt am Montag mitteilten.

Die Berufsfeuerwehr und die Milizfeuerwehr Basel-Stadt rückten zum Brand aus und hätten das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht und gelöscht. Die Bewohnerinnen und Bewohner der betroffenen Liegenschaft hätten sich selbstständig ins Freie begeben.

Nach dem Brand seien die Feuerwehrleute während längerer Zeit mit Nachlöscharbeiten beschäftigt gewesen. Die Kantonspolizei Basel-Stadt habe den betroffenen Strassenabschnitt während des Einsatzes für den Verkehr gesperrt und Umleitungen eingerichtet. Die Kriminalpolizei ermittle die Brandursache und den genauen Brandhergang. (sda)