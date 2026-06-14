Das beschädigte Auto am Ort des Unfalls. Bild: kantonspolizei thurgau

Polizeirapport

Rollerfahrer kollidiert in Warth-Weiningen TG mit Auto und stirbt

Ein Rollerfahrer ist am Samstagabend bei einer Frontalkollision in Warth-Weiningen TG ums Leben gekommen. Der 54-Jährige geriet aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal in ein Auto, wie die Kantonspolizei Thurgau am Sonntag mitteilte.

Eine 53-jährige Autofahrerin fuhr gemäss ersten Erkenntnissen der Polizei kurz vor 19.15 Uhr auf der Frauenfelderstrasse in Richtung Herdern, als der Mann ihr auf dem Roller entgegen kam und in einer Rechtskurve aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet.

Bei der anschliessenden Kollision erlitt der Rollerfahrer so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb, wie es weiter hiess. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

Die Staatsanwaltschaft Thurgau hat eine Untersuchung eröffnet. Während der Unfallaufnahme und der Bergung musste die Strasse für mehrere Stunden gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden. (dab/sda)