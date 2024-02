Polizeirapport

SBB-Arbeiter in Oberwinterthur von Lichtbogen getroffen – schwer verletzt

Bei einem Unfall in einer Werkhalle in Oberwinterthur hat am späten Montagabend ein 33-jähriger SBB-Mitarbeiter schwere Verletzungen erlitten. Er war mit Servicearbeiten an einer Lokomotive beschäftigt.

Lichtbögen können bei einer gewissen elektrischen Spannung entstehen (Symbolbild). Bild: www.imago-images.de

Kurz nach 23.30 Uhr entstand ein Lichtbogen, wodurch der Arbeiter schwere Brandverletzungen erlitt, wie die Kantonspolizei Zürich am Dienstag mitteilte. Der Mann wurde nach einer Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungswagen ins Spital gebracht. (dab/sda)