Insasse bringt sich in Genfer Hafteinrichtung um

Ein Insasse hat sich am Freitag in der Hafteinrichtung Curabilis in Genf umgebracht. Der 47-jährige Mann sei in seiner Zelle in der Spitalpsychiatrie-Abteilung des Gefängnisses erhängt aufgefunden worden.

Das Gefängnis Curabilis bei Genf. Bild: KEYSTONE

Der Mann sei kurz vor 18.00 Uhr entdeckt worden, teilten die Genfer Behörden am Abend mit. Trotz Reanimationsbemühungen des Personals sowie der Rettungsdienste habe der Arzt nur noch den Tod des Mannes feststellen können. Der Häftling habe sich alleine in der Zelle befunden. Der Staatsanwalt hat eine Untersuchung zur Klärung der genauen Umstände eingeleitet. (bal/sda)