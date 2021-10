Ein Mountainbiker verunglückte bei einer Tour im Wallis. symbolBild: keystone

Mountainbiker (31) kracht bei Abfahrt im Wallis in Felsen – tot

Ein 31-jähriger Mountainbiker ist am Samstag auf einer Tour in Verbier VS tödlich verunglückt. Der Mann war vom Weg abgekommen, gegen eine Felswand geprallt und mehrere Meter einen steilen Abhang hinuntergestürzt.

Der Unfall ereignete sich gegen 15.00 Uhr, wie die Kantonspolizei Wallis am Sonntag mitteilte. Der Mann war demnach mit einer siebenköpfigen Gruppe auf der Tour von «Les Ruinettes» in Richtung «Lourtier». Wieso der 31-Jährige - ein französischer Staatsangehöriger - am Ort «La Combe» vom Weg abkam, ist gemäss Mitteilung noch unklar. Die aufgebotenen Rettungskräfte hätten nur noch den Tod des Mannes feststellen können. (sda)