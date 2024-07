Bild: Kantonspolizei Bern

Polizeirapport

In Kehrsatz (BE) brannte Dachstock von Mehrfamilienhaus – Polizei sucht Zeugen

Nach einem Dachstock-Brand in Kehrsatz im Kanton Bern sucht die Polizei Zeugen, die «verdächtige Beobachtungen» in der Nähe der Liegenschaft gemacht haben. Verletzt wurde beim Brand vom Mittwochabend niemand.

Ein Ambulanzteam kontrollierte mehrere Bewohnende wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung. Der Wohnteil des Gebäudes ist aktuell nicht mehr bewohnbar. Für die Betroffenen wurden alternative Unterkünfte organisiert.

Der Brand im Wohn- und Geschäftshaus am Unteren Breitenacker war kurz vor Mitternacht gemeldet worden. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand der Dachstock bereits in Vollbrand. Die Ermittlungen zur Brandursache seien im Gang, teilte die Kantonspolizei Bern am Donnerstag mit. (sda)