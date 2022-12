Polizeirapport

Mutmassliches Tötungsdelikt in Kehrsatz BE – Ehemann in U-Haft

Eine Frau ist Mitte Dezember tot in einer Wohnung in Kehrsatz BE gefunden worden. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um ein Tötungsdelikt handelt. Der Ehemann der Toten befindet sich in Untersuchungshaft, wie die Kantonspolizei Bern am Donnerstag mitteilte.

Die Frau wurde am 16. Dezember leblos aufgefunden. Sie war 29 Jahre alt und stammte aus dem Kanton Bern.

Bei den Abklärungen des Todesfalles könne eine Dritteinwirkung nicht ausgeschlossen werden, so die Polizei. Da es Hinweise gab, dass der 35-jährige Ehemann in Verbindung mit dem Tod der Frau stehen könnte, wurde er am 22. Dezember von der Kantonspolizei angehalten. Seitdem befindet er sich in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen zu den Umständen und Hintergründen des mutmasslichen Tötungsdeliktes sind im Gang. Diese leitet die regionale Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland mithilfe der Kantonspolizei und weiteren Diensten wie dem Institut für Rechtsmedizin der Universität Bern. (sda)