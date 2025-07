17-Jähriger stürzt in Salmsach TG von Baum und verletzt sich schwer

Ein 17-Jähriger hat sich am Montagabend in Salmsach bei einem Sturz von einem Baum schwer verletzt. Er wurde mit einem Helikopter der Rega ins Spital geflogen.

Der Jugendliche fischte bei der Aachbrücke, wie die Kantonspolizei Thurgau am Dienstag in einer Mitteilung schrieb. Dabei habe sich der Haken seiner Angelrute in einem Baum verfangen. Um den Angelhaken zu lösen, kletterte der 17-Jährige auf den Baum. (sda)