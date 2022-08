Polizeirapport

Bankomat in Nuglar SO gesprengt: Täterschaft ist auf der Flucht

Erneut hat eine unbekannte Täterschaft in der Nordwestschweiz einen Bankomaten gesprengt. Die Täterschaft schlug in der Nacht auf Donnerstag im solothurnischen Nuglar zu. Sie erbeutete eine unbekannte Menge Bargeld und flüchtete.

Der Schaden am Gebäude ist gross. Bild: Kantonspolizei Solothurn

Die Sprengung zerstörte den Bankomaten komplett, der in einem bewohnten Gebäude eingebaut war, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilte. Die Sprengung wurde kurz nach 02.15 Uhr gemeldet. Auch am Gebäude entstand Schaden.

Die Bewohner der Liegenschaft mussten gemäss Polizeiangaben evakuiert werden. Es gab keine Verletzten. Die Täterschaft war bereits vor dem Eintreffen der Polizei geflüchtet und entkam trotz unverzüglich eingeleiteter Fahndung.

Gemäss derzeitigem Kenntnisstand der Polizei dürfte ein Motorrad als Fluchtfahrzeug benutzt worden sein. Über den Deliktsbetrag seien derzeit noch keine Aussagen möglich, hiess es.

Am Tatort sicherten verschiedene Spezialdienste der Kantonspolizei die Spuren. Mit dabei waren auch das Forensische Institut Zürich, das Bundesamt für Polizei (fedpol) und die für Sprengstoffdelikte zuständige Bundesanwaltschaft. Die Polizei sucht Zeugen.

Bereits in der Nacht auf Mittwoch hatten Unbekannte einen Bankomaten in Büttikon AG gesprengt. Zwei heftige Explosionen um 02.30 Uhr rissen die Anwohnenden aus dem Schlaf. Am Tatort, einem freistehenden Gebäude, blieb Verwüstung zurück. Die Täterschaft flüchtete. (sda)