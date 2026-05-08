Polizeirapport

Unbekannter Mann mit Gewehr überfällt Kiosk in Oftringen AG

Ein mit einem Gewehr bewaffneter Unbekannter hat am Donnerstagnachmittag in Oftringen AG einen Kiosk im Einkaufzentrum Perry Center überfallen. Der Täter flüchtete ohne Beute. Er ist laut Polizeiangaben trotz Grossfahndung auf der Flucht.

Der Täter sei kurz nach 14.30 Uhr mit einem Schal vermummt und mit einer Kapuze über dem Kopf im Kiosk des Perry Centers erschienen, teilte die Kantonspolizei Aargau am Freitag mit. Er habe die Angestellten mit einem kurzen Gewehr bedroht und Geld gefordert.

Der Mann habe vergeblich versucht, die Kasse zu öffnen, und sei daraufhin ohne Beute geflüchtet. Eine sofort eingeleitete Grossfahndung mit einem Polizeihund und einer Drohne verlief bis am Freitagmorgen erfolglos.

Die Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm eröffnete eine Strafuntersuchung. Die Kantonspolizei beschreibt den flüchtigen Täter wird als gross und schlank. Er habe Schweizerdeutsch gesprochen. (dab/sda)