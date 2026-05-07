Polizeirapport

Appenzell: K.o.-Tropfen an Landsgemeinde verabreicht

Die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden vermutet, dass am Landsgemeinde-Wochenende Ende April in Appenzell K.o.-Tropfen verabreicht worden sind. Sie ermittelt in den Fall und sucht Zeugen.

Die Landsgemeinde in Appenzell fand am Wochenende vom 26. April 2026 statt. Dabei soll es zu einem Vorfall mit möglichen Substanzen gekommen sein. Die Polizei vermutet K.o.-Tropfen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Polizei habe am Dienstag darauf davon erfahren und die Ermittlungen aufgenommen. Weitere Vorfälle seien derzeit nicht bekannt. Trotzdem bittet sie mögliche Betroffene oder Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden.

Ausserdem rät die Polizei, Getränke nie unbeaufsichtigt zu lassen und auf einander zu achten. Unerklärliche Symptome sollten umgehend in einem Spital abgeklärt werden, damit Untersuchungen durchgeführt werden können. Vorfälle mit K.o.-Tropfen sollte zudem jeweils gemeldet werden. (vro)