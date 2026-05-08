Polizeirapport

Mann wird in Burgdorf BE von Zug erfasst und stirbt – Polizei nimmt mehrere Personen fest

In Burgdorf BE ist ein Mann am Donnerstagabend beim Bahnhof auf die Geleise geraten und an Ort an seinen Verletzungen gestorben. Die Umstände werden untersucht. Aktuell können sowohl eine Dritteinwirkung als auch ein Unfall nicht ausgeschlossen werden.



In diesem Zusammenhang sei eine Gruppe Männer vorläufig festgenommen worden, da deren Rolle aktuell unklar sei, teilte die Kantonspolizei Bern am Freitag mit. Gemäss ersten Erkenntnissen hielt sich eine Gruppe von Männern auf dem Perron 2/3 auf, als einer der Männer aus noch zu klärenden Gründen auf die Gleise geriet. Der Unfall sei kurz vor 20.30 Uhr gemeldet worden.

Trotz einer sofort eingeleiteten Notbremsung sei der Mann von einem einfahrenden Zug erfasst und schwer verletzt worden. Die aufgebotenen Einsatzkräfte leiteten umgehend Rettungsmassnahmen ein, doch der Mann starb noch vor Ort, wie es weiter hiess. Zur Identität des Opfers gebe es konkrete Hinweise, die formelle Identifizierung stehe noch aus. Die Kantonspolizei Bern habe unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Emmental-Oberaargau Ermittlungen aufgenommen und suche Zeugen.

Im Einsatz standen laut Mitteilung nebst der Kantonspolizei Bern die Feuerwehr Burgdorf, die Berufsfeuerwehr von Schutz und Rettung Bern, Mitarbeitende der SBB, eine Notärztin, ein Ambulanzteam, eine Rega-Crew, Spezialisten des Instituts für Rechtsmedizin der Universität Bern sowie das Care Team des Kantons Bern zur Betreuung der betroffenen Personen. (dab/sda)