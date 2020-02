Schweiz

Polizeirapport

Auto-Fahrer schläft auf der Überholspur der A12 bei Semsales FR ein



Bild: Kapo Fr

Auf der Überholspur fahrend ist ein Automobilist am frühen Freitagmorgen auf der Autobahn A12 bei Semsales FR am Steuer eingeschlafen. Sein Auto prallte in der Folge rechts gegen einen Lastwagen und kam auf dem Pannenstreifen zum Stillstand.

Der 30-jährige aus dem Kanton Waadt wurde beim Unfall verletzt und mit der Ambulanz ins Spital gebracht, wie die Freiburger Kantonspolizei mitteilte. Sie spricht von einem Sekundenschlaf. Das Auto des Verunfallten ist abbruchreif. (sda)