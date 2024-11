An einem Gymnasium in Oberwil BL wurden Textdrohungen gefunden. Nun sind Polizeipatrouillen präsent. Bild: keystone

Polizeirapport

Drohung an Gymnasium in Oberwil BL – Polizei vor Ort präsent

Polizeipatrouillen sorgen am Gymnasium Oberwil im Baselbiet für Sicherheit nach dem Eingang von Textdrohungen. Diese hatten für Donnerstag einen Vorfall angekündigt.

Es seien erhöhte Sicherheitsvorkehrungen getroffen worden, teilte der Kanton Basel Landschaft am Mittwochabend mit. Polizeipatrouillen würden auf dem Schulgelände präsent sein.

Die Art der entdeckten Textdrohung werde nicht weiter kommuniziert, erklärte ein Vertreter der Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion des Kantons Basel Landschaft der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Die Polizei habe Ermittlungen aufgenommen.

In den vergangenen Wochen tauchten in der Schweiz an verschiedenen Schulen Amokdrohungen auf. Diese könnten im Zusammenhang mit der Plattform Tik-Tok stehen. (sda)