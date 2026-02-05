Polizeirapport

19-Jähriger klaut Auto und baut Unfall in Oensingen SO

Ein 19-jähriger Somalier ist am Mittwochabend in Oensingen SO ohne Führerausweis mit einem gestohlenen Auto verunfallt. Der mutmassliche Dieb wurde gemäss Polizeiangaben zunächst ins Spital gebracht und dann festgenommen.

Der Lenker war 19 Jahre alt. Bild: polizei kanton solothurn

Zuerst sei der Polizei um 21 Uhr das Auto mit «unsicherer Fahrweise» auf der Autobahn gemeldet worden, hiess es in einer Mitteilung am Donnerstagnachmittag. Schliesslich hätten Einsatzkräfte das total beschädigte Fahrzeug an der Fröschenlochstrasse gefunden.

Den mutmasslichen Lenker traf die Polizei in unmittelbarer Nähe an. Der aufgebotene Rettungsdienst brachte ihn mit mittelschweren Verletzungen ins Spital.

Der Fahrer wurde mittelschwer verletzt. Bild: polizei kanton solothurn

Nachdem die Polizei festgestellt hatte, dass das Unfallauto gestohlen war und der 19-Jährige gar keinen Führerausweis besass, nahm sie diesen vorläufig fest. (sda)