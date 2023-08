Polizeirapport

Töfffahrer (53) kracht auf Klausenpass in Auto – tot

Ein 53-jähriger Motorradfahrer ist nach der Kollision mit einem Auto am Montagabend in Linthal GL seinen Verletzungen erlegen. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle, wie die Kantonspolizei Glarus in der Nacht auf Dienstag mitteilte.

Zum Unfall kam es gegen 18.30 Uhr auf der Klausenpassstrasse, wie es weiter hiess. Der Motorradfahrer war in Richtung Linthal unterwegs. Er kollidierte nach einer Kurve mit dem entgegenkommenden Personenwagen.

Bei beiden Fahrzeugen entstand laut Mitteilung ein Totalschaden. Die Staatsanwaltschaft Glarus habe die Ermittlungen zum Unfallhergang begonnen. (sda)