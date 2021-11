Auto fällt bei der Münsterbrücke in Zürich in die Limmat

Der User schickt’s, wir bringen’s.

Bild_ userinput

In Zürich ist am Freitagnachmittag ein Auto bei der Münsterbrücke in die Limmat gefallen. Passanten sind ins Wasser gesprungen, um zu helfen. Polizei und Rettungskräfte sind mit einem Grossaufgebot vor Ort.

Die Stadtpolizei Zürich meldete kurz nach 13 Uhr auf Twitter, dass sich bei der Münsterbrücke beim Stadthaus ein Auto im Wasser befinde.

Auf Bildern von der Unglücksstelle, die auf den Online-Portalen verschiedener Medien veröffentlicht wurden, sind Passanten zu sehen, die im Wasser stehen, und versuchen, mindestens eine sich im Auto befindliche Person zu bergen.

Die Stadtpolizei konnte auf Anfrage noch keine weiteren Angaben machen. Gemäss einem Fotoreporter von Keystone-SDA vor Ort hat mittlerweile die Bergung des Fahrzeugs begonnen. (aeg/sda)