trüb und nass17°
DE | FR
burger
Schweiz
Polizeirapport

Gefängnisinsasse sticht Mithäftling in Tessiner Gefängnis nieder

Ein Polizeiauto im Einsatz bei einer Publikums-Vorfuehrung von Polizeianwaertern in verschiedenen Einsaetzen der Polizei, am Tag der offenen Tuer an der Polizeischule in Isone im Tessin, am Samstag, 1 ...
Der 22-Jährige erlitt keine lebensbedrohlichen Verletzungen.Bild: KEYSTONE/TI-PRESS
Polizeirapport

Gefängnisinsasse sticht Mithäftling in Tessiner Gefängnis nieder

21.08.2025, 15:5821.08.2025, 15:58

Ein Gefängnisinsasse hat am Donnerstagvormittag einen Mithäftling im Gefängnis La Stampa in Cadro TI mit einem scharfen Gegenstand angegriffen. Der 22-Jährige erlitt dabei gemäss der Polizei ernsthafte, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen am Hals.

Kurz nach 11 Uhr sei ein 37-jähriger Tunesier im Gefängnishof auf den 22-jährigen Algerier losgegangen und habe ihn mit einem scharfen Gegenstand am Hals verletzt, schrieb die Kantonspolizei Tessin am Donnerstagnachmittag.

Die Aufseher hätten demnach sofort eingegriffen und Erste Hilfe geleistet. Unterstützend standen auch weitere Polizeiangehörige der Kantons- sowie der Stadtpolizei Lugano im Einsatz. Sanitäter brachten den Verletzten anschliessend in ein Spital. (sda)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen