Der 22-Jährige erlitt keine lebensbedrohlichen Verletzungen. Bild: KEYSTONE/TI-PRESS

Polizeirapport

Gefängnisinsasse sticht Mithäftling in Tessiner Gefängnis nieder

Ein Gefängnisinsasse hat am Donnerstagvormittag einen Mithäftling im Gefängnis La Stampa in Cadro TI mit einem scharfen Gegenstand angegriffen. Der 22-Jährige erlitt dabei gemäss der Polizei ernsthafte, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen am Hals.

Kurz nach 11 Uhr sei ein 37-jähriger Tunesier im Gefängnishof auf den 22-jährigen Algerier losgegangen und habe ihn mit einem scharfen Gegenstand am Hals verletzt, schrieb die Kantonspolizei Tessin am Donnerstagnachmittag.

Die Aufseher hätten demnach sofort eingegriffen und Erste Hilfe geleistet. Unterstützend standen auch weitere Polizeiangehörige der Kantons- sowie der Stadtpolizei Lugano im Einsatz. Sanitäter brachten den Verletzten anschliessend in ein Spital. (sda)