Mann lockt 10-Jährigen an Chilbi Glarus in Wohnwagen und missbraucht ihn

Am Samstagabend kam es in Glarus zu einem Sexualdelikt, wie die Kantonspolizei mitteilt.

Gemäss aktuellem Ermittlungsstand sprach ein 24-jähriger Mann an der Chilbi Glarus einen 10-jährigen Bub an. Er lockte ihn mit der Aussicht, sich etwas Geld verdienen zu können, in einen Wohnwagen neben dem Chilbigelände. Der Mann handelte in der Folge gegen die sexuelle Integrität des 10-Jährigen. Dieser konnte anschliessend den Wohnwagen verlassen.

Die Kantonspolizei Glarus verhaftete den mutmasslichen Täter. Nach weiteren Ermittlungen hat das Zwangsmassnahmengericht auf Antrag der Staats- und Jugendanwaltschaft Untersuchungshaft angeordnet. Die Kantonspolizei klärt den Sachverhalt in Zusammenarbeit mit den weiteren Strafverfolgungsbehörden vertieft ab.

(rbu)