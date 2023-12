Mann erschiesst zwei Personen in Sitten – Täter auf der Flucht

(Symbolbild) Bild: sda

Polizeirapport

Mann erschiesst zwei Personen in Sitten – Schütze auf der Flucht

Ein Mann erschoss am Montagmorgen in Sion zwei Personen. Die Umstände sind noch unklar, nach dem mutmasslichen Schützen wird auf dem gesamten Kantonsgebiet gefahndet.

Eine Schiesserei hat am Montagmorgen in Sitten zwei Tote und einen Verletzten gefordert. Eine Fahndung laufe, teilte die Walliser Kantonspolizei auf ihrer Webseite mit. Mit einem Grossaufgebot sei die Polizei auf dem gesamten Kantonsgebiet im Einsatz.

Kurz vor 08.00 Uhr habe ein noch nicht identifizierter Mann in Sitten aus bislang unbekannten Gründen auf mehrere Menschen geschossen, teilte die Walliser Kantonspolizei weiter mit. Zwei Menschen seien verstorben, eine weitere Person sei verletzt worden. Gemäss ersten Erkenntnissen habe der Täter seine Opfer gekannt.

Staatsanwalt eröffnet Untersuchung wegen Mordes

Wie der Nouvelliste schreibt, solle es in einem Unternehmen in der Gegend von Ronquoz und in der Gegend von Potences zu den Schüssen gekommen sein.

Die Kantonspolizei habe sofort nach Meldungseingang ein Dispositiv errichtet, um den Täter festzunehmen. Die Fahndung lief am Montagmorgen zunächst noch. Die Staatsanwaltschaft eröffnete eine Untersuchung wegen Mordes subsidiär wegen vorsätzlicher Tötung, wie es weiter hiess. (jaw/sda)

Update folgt ...