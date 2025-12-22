Polizeirapport

Frau fährt in Wallbach AG mit Auto in Rhein und rettet sich

Bei einem Selbstunfall ist am Sonntagnachmittag in Wallbach AG eine 38-jährige Lenkerin in den Rhein gefahren. Sie konnte sich selbst befreien und an Land schwimmen. Das Fahrzeug sank auf den Grund des Rheins.

Ein Drittperson habe kurz nach 16.00 Uhr gemeldet, dass ein Fahrzeug im Gebiet der Römerwarte Stelli in den Rhein gefahren sei, teilte die Kantonspolizei Aargau am Montag mit.

Beim Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte sei das Auto nicht mehr an der Wasseroberfläche sichtbar gewesen. Die Lenkerin habe sich bereits an Land befunden. Der Rettungsdienst habe die Frau betreut und in ein Spital gebracht.

Weshalb die Lenkerin mit ihrem Fahrzeug in den Rhein gefahren sei, werde untersucht. Das Auto soll laut Polizeiangaben am Montag aus dem Rhein geborgen werden. (dab/sda)